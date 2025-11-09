Stark andra halvlek räckte för Angers mot Auxerre

Angers vann med 2–0 mot Auxerre

Självmål matchvinnare för Angers

Fjärde förlusten i rad för Auxerre

Första halvlek var mållös i matchen mellan Angers och gästande Auxerre på Stade Raymond Kopa på söndagen. I andra halvlek var det dock Angers som var starkare och vann till slut med 2–0 i Ligue 1 herr.

I och med detta har Auxerre fyra förluster i rad.

Angers–Auxerre – mål för mål

Efter 71 minuters spel gjorde Angers 1–0.

2–0-målet kom med tre minuter kvar att spela när Prosper Peter slog till och gjorde mål. 2–0-målet blev matchens sista.

Angers har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 7–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Auxerre har en oavgjord och fyra förluster och 2–9 i målskillnad.

Den 3 maj spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade de l’Abbe-Deschamps.

Angers tar sig an Toulouse i nästa match borta söndag 23 november 17.15. Auxerre möter samma dag 15.00 Lyon hemma.

Angers–Auxerre 2–0 (0–0)

Ligue 1 herr, Stade Raymond Kopa

Mål: 1–0 (71) Självmål, 2–0 (87) Prosper Peter.

Varningar, Angers: Sidiki Cherif, Amine Sbai. Auxerre: Elisha Owusu, Francisco Sierralta.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Angers: 2-2-1

Auxerre: 0-1-4

Nästa match:

Angers: Toulouse FC, borta, 23 november

Auxerre: Olympique Lyon, hemma, 23 november