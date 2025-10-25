Stark andra halvlek räckte för Enköping SK Herr mot Stocksund

Enköping SK Herr vann med 3–2 mot Stocksund

Linus Zetterström avgjorde för Enköping SK Herr

Hammarby TFF nästa motstånd för Stocksund

Första halvlek var mållös i matchen mellan Stocksund och gästande Enköping SK Herr på Danderyds Gymnasiums IP på lördagen. I andra halvlek var det dock Enköping SK Herr som var starkare och vann till slut med 3–2 i Ettan norra herr.

– En kvalitativt dålig match, tyvärr. Vi förtjänar ingenting i första halvlek, men kommer undan och tar ledningen tidigt i andra. Halvleken i andra halvlek är bättre överlag och med ledning 2–1 i minut 85 tänker man att läget är stabilt. Fem minuter senare ligger vi under med 2–3 och spelar 10 mot 11 på grund av en utvisad spelare. Oerhört besviken på detta resultat, självklart, kommenterade Stocksunds tränare Adam Gursoy.

Linus Zetterström blev matchhjälte med sitt avgörande 3–2-mål på tilläggstid.

Stocksund–Enköping SK Herr – mål för mål

Kylian Seka gjorde 1–0 för Stocksund direkt efter pausen.

I 65:e minuten nätade Emil Özkan och kvitterade för Enköping SK Herr.

I 71:a minuten gav Kylian Seka Stocksund ledningen igen.

Stocksund såg länge ut att gå mot seger. Kvitteringen kom i slutminuterna, med tre minuter kvar att spela när Isaac Yawe Höök slog till och gjorde mål för Enköping SK Herr.

Det matchavgörande målet för Enköping SK Herr kom direkt därefter när Linus Zetterström på tilläggstid gjorde 2–3. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var Stocksunds sjätte uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Enköping SK Herrs fjärde uddamålsseger.

När lagen senast möttes vann Enköpings SK FK med 5–1.

Måndag 3 november 19.00 spelar Stocksund borta mot Hammarby TFF. Enköping SK Herr möter FC Stockholm Internazionale hemma på Enavallen söndag 2 november 16.00.

Stocksund–Enköping SK Herr 2–3 (0–0)

Ettan norra herr, Danderyds Gymnasiums IP

Mål: 1–0 (47) Kylian Seka, 1–1 (65) Emil Özkan, 2–1 (71) Kylian Seka, 2–2 (87) Isaac Yawe Höök, 2–3 (90) Linus Zetterström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Stocksund: 2-2-1

Enköping SK Herr: 2-1-2

Nästa match:

Stocksund: Hammarby Talang FF, borta, 3 november

Enköping SK Herr: Stockholm Internazionale, hemma, 2 november