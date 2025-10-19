Stark andra halvlek räckte för Hammarby mot Vittsjö
Första halvlek var mållös i matchen mellan Vittsjö och gästande Hammarby på Vittsjö IP på söndagen. I andra halvlek var det dock Hammarby som var starkare och vann till slut med 2–0 i Damallsvenskan.
IFK Norrköping nästa för Hammarby
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Vilde Hasund gav Hammarby ledningen.
0–2-målet kom på tilläggstid när Emilie Joramo slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.
Med tre omgångar kvar är Vittsjö på åttonde plats i tabellen medan Hammarby är på andra plats.
I nästa omgång har Vittsjö AIK borta på Skytteholms IP, lördag 1 november 13.00. Hammarby spelar hemma mot IFK Norrköping söndag 2 november 15.00.
Vittsjö–Hammarby 0–2 (0–0)
Damallsvenskan, Vittsjö IP
Mål: 0–1 (67) Vilde Hasund, 0–2 (90) Emilie Joramo.
Varningar, Vittsjö: Sofie Rewucha. Hammarby: Vilde Hasund.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Vittsjö: 2-0-3
Hammarby: 3-0-2
Nästa match:
Vittsjö: AIK, borta, 1 november
Hammarby: IFK Norrköping FK, hemma, 2 november
