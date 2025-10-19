Stark andra halvlek räckte för Hammarby mot Vittsjö

Seger för Hammarby med 2–0 mot Vittsjö

Hammarbys sjunde seger på de senaste nio matcherna

Vilde Hasund matchvinnare för Hammarby

Första halvlek var mållös i matchen mellan Vittsjö och gästande Hammarby på Vittsjö IP på söndagen. I andra halvlek var det dock Hammarby som var starkare och vann till slut med 2–0 i Damallsvenskan.

IFK Norrköping nästa för Hammarby

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 67:e minuten innan Vilde Hasund gav Hammarby ledningen.

0–2-målet kom på tilläggstid när Emilie Joramo slog till och gjorde mål. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Med tre omgångar kvar är Vittsjö på åttonde plats i tabellen medan Hammarby är på andra plats.

I nästa omgång har Vittsjö AIK borta på Skytteholms IP, lördag 1 november 13.00. Hammarby spelar hemma mot IFK Norrköping söndag 2 november 15.00.

Vittsjö–Hammarby 0–2 (0–0)

Damallsvenskan, Vittsjö IP

Mål: 0–1 (67) Vilde Hasund, 0–2 (90) Emilie Joramo.

Varningar, Vittsjö: Sofie Rewucha. Hammarby: Vilde Hasund.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Vittsjö: 2-0-3

Hammarby: 3-0-2

Nästa match:

Vittsjö: AIK, borta, 1 november

Hammarby: IFK Norrköping FK, hemma, 2 november