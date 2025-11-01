Stark andra halvlek räckte för Hull mot Norwich City

Hull segrade – 2–0 mot Norwich City

Hulls fjärde seger på de senaste fem matcherna

Joe Gelhardt matchvinnare för Hull

Första halvlek var mållös i matchen mellan Norwich City och gästande Hull på lördagen. I andra halvlek var det dock Hull som var starkare och vann till slut med 2–0 i Championship.

Det här var tredje gången den här säsongen som Hull höll nollan.

Segern var Hulls fjärde på de senaste fem matcherna.

Norwich City–Hull – mål för mål

Joe Gelhardt gjorde 1–0 för Hull efter pausen.

0–2-målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Darko Gyabi slog till och gjorde mål. 0–2-målet blev matchens sista.

Den 2 maj tar lagen sig an varandra igen.

I nästa match möter Norwich City Sheffield Wednesday borta på onsdag 5 november 20.45. Hull möter Derby County tisdag 4 november 20.45 borta.

Norwich City–Hull 0–2 (0–0)

Championship

Mål: 0–1 (49) Joe Gelhardt, 0–2 (87) Darko Gyabi.

Varningar, Norwich City: Jeffrey Schlupp. Hull: Matt Crooks, Kyle Joseph.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 0-0-5

Hull: 4-1-0

Nästa match:

Norwich City: Sheffield Wednesday, borta, 5 november

Hull: Derby County FC, borta, 4 november