Stark andra halvlek räckte för Napoli mot Qarabag

Seger för Napoli med 2–0 mot Qarabag

Scott McTominay matchvinnare för Napoli

Napoli nu 18:e, Qarabag på 16:e plats

Första halvlek var mållös i matchen mellan Napoli och gästande Qarabag på Stadio Diego Armando Maradona på tisdagen. I andra halvlek var det dock Napoli som var starkare och vann till slut med 2–0 i Champions League.

Benfica nästa för Napoli

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Scott McTominay gav Napoli ledningen.

Napoli ökade ledningen till 2–0 i 72:a minuten.

För hemmalaget betyder resultatet 18:e plats i tabellen. Qarabag är på 16:e plats.

Nästa motstånd för Napoli är Benfica. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Estadio do Sport Lisboa e Benfica.

Napoli–Qarabag 2–0 (0–0)

Champions League, Stadio Diego Armando Maradona

Mål: 1–0 (65) Scott McTominay, 2–0 (72) Självmål.

Varningar, Napoli: Amir Rrahmani, Noa Lang. Qarabag: Kevin Medina, Marko Jankovic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 2-1-2

Qarabag: 2-1-2

Nästa match:

Napoli: SL Benfica, borta, 10 december