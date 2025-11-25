Stark andra halvlek räckte för Napoli mot Qarabag
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för Napoli med 2–0 mot Qarabag
- Scott McTominay matchvinnare för Napoli
- Napoli nu 18:e, Qarabag på 16:e plats
Första halvlek var mållös i matchen mellan Napoli och gästande Qarabag på Stadio Diego Armando Maradona på tisdagen. I andra halvlek var det dock Napoli som var starkare och vann till slut med 2–0 i Champions League.
Benfica nästa för Napoli
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 65:e minuten innan Scott McTominay gav Napoli ledningen.
Napoli ökade ledningen till 2–0 i 72:a minuten.
För hemmalaget betyder resultatet 18:e plats i tabellen. Qarabag är på 16:e plats.
Nästa motstånd för Napoli är Benfica. Lagen möts onsdag 10 december 21.00 på Estadio do Sport Lisboa e Benfica.
Napoli–Qarabag 2–0 (0–0)
Champions League, Stadio Diego Armando Maradona
Mål: 1–0 (65) Scott McTominay, 2–0 (72) Självmål.
Varningar, Napoli: Amir Rrahmani, Noa Lang. Qarabag: Kevin Medina, Marko Jankovic.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Napoli: 2-1-2
Qarabag: 2-1-2
Nästa match:
Napoli: SL Benfica, borta, 10 december
Den här artikeln handlar om: