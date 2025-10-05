Stark andra halvlek räckte för Newcastle mot Nottingham Forest

Newcastle-seger med 2–0 mot Nottingham Forest

Bruno Guimaraes matchvinnare för Newcastle

Nottingham Forests andra raka förlust

Första halvlek var mållös i matchen mellan Newcastle och gästande Nottingham Forest på St James’ Park på söndagen. I andra halvlek var det dock Newcastle som var starkare och vann till slut med 2–0 i Premier League.

Brighton nästa för Newcastle

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 58:e minuten innan Bruno Guimaraes gav Newcastle ledningen.

Och med sex minuter kvar att spela ökade Newcastle ledningen genom Nick Woltemade på straff. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Newcastle har två segrar, två oavgjorda och en förlust och 4–2 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Nottingham Forest har en oavgjord och fyra förluster och 1–10 i målskillnad.

I nästa match, lördag 18 oktober möter Newcastle Brighton borta på American Express Community Stadium 16.00 medan Nottingham Forest spelar hemma mot Chelsea 13.30.

Newcastle–Nottingham Forest 2–0 (0–0)

Premier League, St James’ Park

Mål: 1–0 (58) Bruno Guimaraes, 2–0 (84) Nick Woltemade.

Varningar, Nottingham Forest: Ryan Yates, Neco Williams, Elliot Anderson, Morato.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Newcastle: 2-2-1

Nottingham Forest: 0-1-4

Nästa match:

Newcastle: Brighton & Hove Albion FC, borta, 18 oktober

Nottingham Forest: Chelsea FC, hemma, 18 oktober