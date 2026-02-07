Stark andra halvlek räckte för Norwich City mot Blackburn

Norwich City-seger med 2–0 mot Blackburn

Norwich Citys fjärde seger på de senaste fem matcherna

Anis Ben Slimane avgjorde för Norwich City

Första halvlek var mållös i matchen mellan Norwich City och gästande Blackburn på Carrow Road på lördagen. I andra halvlek var det dock Norwich City som var starkare och vann till slut med 2–0 i Championship.

Norwich City höll nu nollan för fjärde gången den här säsongen.

Segern var Norwich Citys fjärde på de senaste fem matcherna.

Oxford United nästa för Norwich City

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 73:e minuten innan Anis Ben Slimane gav Norwich City ledningen. Mohamed Toure ökade Norwich Citys ledning i 78:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 2–0.

Säsongens första möte lagen emellan vann Norwich med 2–0.

I nästa match möter Norwich City Oxford United borta på tisdag 10 februari 20.45. Blackburn möter Queens Park Rangers lördag 14 februari 16.00 borta.

Norwich City–Blackburn 2–0 (0–0)

Championship, Carrow Road

Mål: 1–0 (73) Anis Ben Slimane, 2–0 (78) Mohamed Toure.

Varningar, Norwich City: Anis Ben Slimane, Sam Field. Blackburn: Todd Cantwell, Eiran Cashin.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Norwich City: 4-0-1

Blackburn: 1-1-3

Nästa match:

Norwich City: Oxford Utd, borta, 10 februari 20.45

Blackburn: Queens Park Rangers FC, borta, 14 februari 16.00