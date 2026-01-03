Stark andra halvlek räckte för Rennes mot Lille

Rennes vann med 2–0 mot Lille

Rennes sjätte seger på de senaste sju matcherna

Przemyslaw Frankowski avgjorde för Rennes

Första halvlek var mållös i matchen mellan Lille och gästande Rennes på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy på lördagen. I andra halvlek var det dock Rennes som var starkare och vann till slut med 2–0 i Ligue 1 herr.

Det här var femte gången den här säsongen som Rennes höll nollan.

Segern var Rennes sjätte på de senaste sju matcherna.

Le Havre nästa för Rennes

I den 14:e minuten blev Lilles Alexsandro Ribeiro utvisad.

Inget av lagen spräckte nollan under första halvlek men efter pausen slog Przemyslaw Frankowski till och gav Rennes ledningen.

Med en dryg halvtimme kvar att spela fick Quentin Merlin träff och ökade ledningen för Rennes. Det blev också matchens sista mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Lille på fjärde plats och Rennes på sjätte plats.

Den 15 mars spelar lagen mot varandra på nytt, på Roazhon Park.

I nästa match möter Lille PSG borta på fredag 16 januari 21.00. Rennes möter Le Havre söndag 18 januari 17.15 hemma.

Lille–Rennes 0–2 (0–0)

Ligue 1 herr, Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Mål: 0–1 (49) Przemyslaw Frankowski, 0–2 (56) Quentin Merlin.

Varningar, Lille: Benjamin Andre. Rennes: Jeremy Jacquet.

Utvisningar, Lille: Alexsandro Ribeiro.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 4-0-1

Rennes: 4-0-1

Nästa match:

Lille: Paris Saint-Germain, borta, 16 januari 21.00

Rennes: AC Le Havre, hemma, 18 januari 17.15