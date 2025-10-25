Stark andra halvlek räckte för Santa Clara mot AVS

Santa Clara vann med 2–0 mot AVS

Serginho matchvinnare för Santa Clara

Sjätte raka förlusten för AVS

Första halvlek var mållös i matchen mellan Santa Clara och gästande AVS på Estádio de São Miguel på lördagen. I andra halvlek var det dock Santa Clara som var starkare och vann till slut med 2–0 i Primeira Liga herr.

Santa Clara–AVS – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 72:a minuten innan Serginho gav Santa Clara ledningen på straff.

Vinicius Lopes ökade Santa Claras ledning på pass av Joao Costa i 78:e minuten. 2–0-målet blev matchens sista.

Santa Claras nya tabellposition är åttonde plats medan AVS är på 18:e och sista plats. Så sent som den 24 oktober låg Santa Clara på 13:e plats i tabellen.

Den 15 mars tar lagen sig an varandra igen.

Måndag 3 november 21.45 spelar Santa Clara borta mot Gil Vicente. AVS möter Tondela hemma söndag 2 november 16.30.

Santa Clara–AVS 2–0 (0–0)

Primeira Liga herr, Estádio de São Miguel

Mål: 1–0 (72) Serginho, 2–0 (78) Vinicius Lopes (Joao Costa).

Varningar, Santa Clara: Paulo Victor. AVS: Cristian Devenish.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Santa Clara: 2-1-2

AVS: 0-0-5

Nästa match:

Santa Clara: Gil Vicente FC, borta, 3 november

AVS: Tondela, hemma, 2 november