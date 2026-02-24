Stark första halvlek avgjorde för Bristol C mot Blackburn

Seger för Bristol C med 2–1 mot Blackburn

Scott Twine avgjorde för Bristol C

14:e segern för Bristol C

Bortalaget Bristol C gjorde en bra första halvlek mot Blackburn på tisdagen och hade ledningen med 2–1. Blackburn lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Bristol C vann därmed matchen i Championship.

Watford nästa för Bristol C

Yuki Ohashi slog till efter förarbete av Ryoya Morishita redan i sjätte minuten och gav Blackburn ledningen. I 17:e minuten kvitterade Bristol C när Emil Riis Jakobsen slog till. Laget tog ledningen efter en dryg halvtimmes spel genom Scott Twine på passning från Emil Riis Jakobsen. Twine fullbordade därmed Bristol C:s vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Bristol C med 2–1.

Bristol C ligger på åttonde plats i tabellen efter matchen medan Blackburn är på 20:e plats. Ett fint lyft i tabellen för Bristol C som så sent som den 23 februari låg på tolfte plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Blackburn med 1–0.

Lördag 28 februari 13.30 spelar Blackburn borta mot Derby County. Bristol C möter Watford hemma på Ashton Gate fredag 27 februari 21.00.

Blackburn–Bristol C 1–2 (1–2)

Championship, Ewood Park

Mål: 1–0 (6) Yuki Ohashi (Ryoya Morishita), 1–1 (17) Emil Riis Jakobsen, 1–2 (31) Scott Twine (Emil Riis Jakobsen).

Varningar, Blackburn: Yuki Ohashi, Ryoya Morishita. Bristol C: Jason Knight, Sam Morsy.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Blackburn: 3-0-2

Bristol C: 2-1-2

Nästa match:

Blackburn: Derby County FC, borta, 28 februari 13.30

Bristol C: Watford FC, hemma, 27 februari 21.00