Stark första halvlek avgjorde för Husqvarna mot Ljungskile

Husqvarna vann med 2–0 mot Ljungskile

Simon Karlsson Adjei avgjorde för Husqvarna

Andra raka segern för Husqvarna

Hemmalaget Husqvarna gjorde en bra första halvlek mot Ljungskile på lördagen och hade ledningen med 2–0. Ljungskile lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Husqvarna vann därmed matchen i Ettan södra herr.

– Vi har varit bra under en längre tid nu. Har 5–5–2 på senaste tolv matcherna och skillnaden mellan topp och botten är inte så stor i den här serien. Vi har länge känt att man kan ta poäng mot alla lag och när killarna sliter och jobbar för varandra som idag så är vi svårslagna. Visst hade Ljungskile några chanser men vi kunde också gjort fler mål framåt. Vi fortsätter vår jakt på fler poäng. Vi ska kriga rejält till serien är slut, kommenterade Husqvarnas lagledare Kjell Jacobsson.

Resultatet betyder också att Husqvarna har hållit nollan i tre matcher i rad.

Husqvarna–Ljungskile – mål för mål

Simon Karlsson Adjei gjorde 1–0 till Husqvarna efter bara fyra minuter.

Laget ökade ledningen till 2–0 i åttonde minuten genom Adam Rubin. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Husqvarna med 2–0.

Husqvarna ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Ljungskile fortfarande leder serien, två poäng före Jönköping.

Säsongens första möte lagen emellan vann Ljungskile SK med 3–1.

I nästa omgång har Husqvarna IFK Skövde hemma på Vapenvallen, fredag 10 oktober 19.00. Ljungskile spelar hemma mot Eskilsminne lördag 11 oktober 13.00.

Husqvarna–Ljungskile 2–0 (2–0)

Ettan södra herr, Vapenvallen

Mål: 1–0 (4) Simon Karlsson Adjei, 2–0 (8) Adam Rubin.

Varningar, Husqvarna: Vilson Cakovic, Noel Sernelius. Ljungskile: Mehmet Uzel, Gideon Mensah.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Husqvarna: 3-1-1

Ljungskile: 3-0-2

Nästa match:

Husqvarna: IFK Skövde FK, hemma, 10 oktober

Ljungskile: Eskilsminne IF, hemma, 11 oktober