Stark första halvlek avgjorde för IF Karlstad mot Nordic United FC

IF Karlstad segrade – 2–1 mot Nordic United FC

Jesper Carström matchvinnare för IF Karlstad

IF Karlstad nu nionde, Nordic United FC på tredje plats

Hemmalaget IF Karlstad gjorde en bra första halvlek mot Nordic United FC på söndagen, och hade ledningen med 2–1. Nordic United FC lyckades inte hämta igen i andra halvlek, som slutade mållös, och IF Karlstad vann därmed matchen i Ettan norra herr.

IF Karlstad–Nordic United FC – mål för mål

Gästerna Nordic United FC startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara fem minuter slog Onyedikachukwu Samuel Nnamani till.

IF Karlstad kvitterade till 1–1 i 26:e minuten, när Adam Bark slog till.

Laget tog också ledningen på tilläggstid i första halvleken, genom Jesper Carström. Carström fullbordade därmed IF Karlstads vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål, och matchen slutade med seger för IF Karlstad med 2–1.

För hemmalaget betyder resultatet nionde plats i tabellen. Nordic United FC är på tredje plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 2 augusti på Södertälje Fotbollsarena.

I nästa match, söndag 4 maj, har IF Karlstad Karlberg borta på Kristinebergs IP 16.00, medan Nordic United FC spelar hemma mot Team TG 14.00.

IF Karlstad–Nordic United FC 2–1 (2–1)

Ettan norra herr, Sola Arena

Mål: 0–1 (5) Onyedikachukwu Samuel Nnamani, 1–1 (26) Adam Bark, 2–1 (45) Jesper Carström.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IF Karlstad: 2-1-2

Nordic United FC: 3-1-1

Nästa match:

IF Karlstad: Karlbergs BK, borta, 4 maj

Nordic United FC: Team TG FF, hemma, 4 maj