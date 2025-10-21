Stark första halvlek avgjorde för Millwall mot Stoke City

Millwall vann med 2–0 mot Stoke City

Femi Azeez avgjorde för Millwall

Tredje raka segern för Millwall

Hemmalaget Millwall gjorde en bra första halvlek mot Stoke City på tisdagen och hade ledningen med 2–0. Stoke City lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Millwall vann därmed matchen i Championship.

Leicester nästa för Millwall

Femi Azeez slog till redan i tionde minuten och gav Millwall en tidig ledning.

I 21:a minuten gjorde laget 2–0 genom Tristan Crama. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Millwall med 2–0.

Millwall har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 8–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Stoke City har en vinst, tre oavgjorda och en förlust och 3–4 i målskillnad.

Millwall ligger på tredje plats i tabellen efter matchen medan Stoke City ligger på sjätte plats. Noteras kan att Millwall sedan den 21 september har avancerat 13 placeringar i tabellen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 21 april.

Millwall tar sig an Leicester i nästa match hemma lördag 25 oktober 16.00. Stoke City möter samma dag 13.30 Portsmouth borta.

Millwall–Stoke City 2–0 (2–0)

Championship

Mål: 1–0 (10) Femi Azeez, 2–0 (21) Tristan Crama.

Varningar, Millwall: Zak Sturge, Thierno Ballo. Stoke City: Junior Tchamadeu.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Millwall: 3-1-1

Stoke City: 1-3-1

Nästa match:

Millwall: Leicester City FC, hemma, 25 oktober

Stoke City: Portsmouth FC, borta, 25 oktober