Alicia Hellström och Isabella Nedrén bakom Örgrytes seger

Örgryte segrade – 2–0 mot Rosengård

Andra raka segern för Örgryte

Seger nummer 9 för Örgryte

Ett mål var av Alicia Hellström och Isabella Nedrén låg bakom Örgrytes seger med 2–0 (2–0) på bortaplan mot Rosengård i division 1 södra dam.

Örgrytes huvudtränare Moa Pettersson tyckte till om matchen:

– En bra match från vår sida. Vi kontrollerar den från start till mål. En av våra bättre matcher detta året. Även två spelare som varit skadade under en längre period fick komma in under den andra halvleken. Bra jobbat till tjejerna och ledarna!

Örgryte tog alltså ledningen före paus och Rosengård lyckades inte resa sig. Andra halvlek blev mållös.

Rosengård–Örgryte – mål för mål

Med en omgång kvar är Rosengård på nionde plats i tabellen medan Örgryte är på sjunde plats.

Rosengård möter Zenith i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Örgryte möter samma dag Ifö Bromölla hemma.