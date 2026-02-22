Stark första halvlek avgjorde för Villarreal mot Valencia
- Seger för Villarreal med 2–1 mot Valencia
- Pape Gueye matchvinnare för Villarreal
- Andra raka segern för Villarreal
Hemmalaget Villarreal gjorde en bra första halvlek mot Valencia på söndagen och hade ledningen med 2–1. Valencia lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Villarreal vann därmed matchen i La Liga.
Villarreal–Valencia – mål för mål
Largie Ramazani gav Valencia ledningen i 27:e minuten på straff. Villarreal kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Santi Comesana. Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken genom Pape Gueye på straff. Gueye fullbordade därmed Villarreals vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Villarreal med 2–1.
Det här betyder att Villarreal ligger på tredje plats i tabellen och Valencia är på 15:e plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Villarreal med 2–0.
I nästa omgång har Villarreal Barcelona borta på Spotify Camp Nou, lördag 28 februari 16.15. Valencia spelar hemma mot Osasuna söndag 1 mars 16.15.
Villarreal–Valencia 2–1 (2–1)
La Liga, Estadio de la Ceramica
Mål: 0–1 (27) Largie Ramazani, 1–1 (31) Santi Comesana, 2–1 (45) Pape Gueye.
Varningar, Villarreal: Santiago Mourino, Georges Mikautadze. Valencia: Javier Guerra, Umar Sadiq, Largie Ramazani, Unai Nunez.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Villarreal: 3-1-1
Valencia: 2-0-3
Nästa match:
Villarreal: FC Barcelona, borta, 28 februari 16.15
Valencia: Osasuna, hemma, 1 mars 16.15
