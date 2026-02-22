Prenumerera

Stark första halvlek avgjorde för Villarreal mot Valencia

FotbollDirekt
  • Seger för Villarreal med 2–1 mot Valencia

  • Pape Gueye matchvinnare för Villarreal

  • Andra raka segern för Villarreal

Hemmalaget Villarreal gjorde en bra första halvlek mot Valencia på söndagen och hade ledningen med 2–1. Valencia lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Villarreal vann därmed matchen i La Liga.

Villarreal–Valencia – mål för mål

Largie Ramazani gav Valencia ledningen i 27:e minuten på straff. Villarreal kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Santi Comesana. Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken genom Pape Gueye på straff. Gueye fullbordade därmed Villarreals vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Villarreal med 2–1.

Det här betyder att Villarreal ligger på tredje plats i tabellen och Valencia är på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Villarreal med 2–0.

I nästa omgång har Villarreal Barcelona borta på Spotify Camp Nou, lördag 28 februari 16.15. Valencia spelar hemma mot Osasuna söndag 1 mars 16.15.

Villarreal–Valencia 2–1 (2–1)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 0–1 (27) Largie Ramazani, 1–1 (31) Santi Comesana, 2–1 (45) Pape Gueye.

Varningar, Villarreal: Santiago Mourino, Georges Mikautadze. Valencia: Javier Guerra, Umar Sadiq, Largie Ramazani, Unai Nunez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Valencia: 2-0-3

Nästa match:

Villarreal: FC Barcelona, borta, 28 februari 16.15

Valencia: Osasuna, hemma, 1 mars 16.15

