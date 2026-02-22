Stark första halvlek avgjorde för Villarreal mot Valencia

Seger för Villarreal med 2–1 mot Valencia

Pape Gueye matchvinnare för Villarreal

Andra raka segern för Villarreal

Hemmalaget Villarreal gjorde en bra första halvlek mot Valencia på söndagen och hade ledningen med 2–1. Valencia lyckades inte hämta igen i andra halvlek – som slutade mållös – och Villarreal vann därmed matchen i La Liga.

Villarreal–Valencia – mål för mål

Largie Ramazani gav Valencia ledningen i 27:e minuten på straff. Villarreal kvitterade till 1–1 efter en dryg halvtimme genom Santi Comesana. Laget tog också ledningen på stopptid i första halvleken genom Pape Gueye på straff. Gueye fullbordade därmed Villarreals vändning. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Villarreal med 2–1.

Det här betyder att Villarreal ligger på tredje plats i tabellen och Valencia är på 15:e plats.

Säsongens första möte lagen emellan vann Villarreal med 2–0.

I nästa omgång har Villarreal Barcelona borta på Spotify Camp Nou, lördag 28 februari 16.15. Valencia spelar hemma mot Osasuna söndag 1 mars 16.15.

Villarreal–Valencia 2–1 (2–1)

La Liga, Estadio de la Ceramica

Mål: 0–1 (27) Largie Ramazani, 1–1 (31) Santi Comesana, 2–1 (45) Pape Gueye.

Varningar, Villarreal: Santiago Mourino, Georges Mikautadze. Valencia: Javier Guerra, Umar Sadiq, Largie Ramazani, Unai Nunez.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Villarreal: 3-1-1

Valencia: 2-0-3

Nästa match:

Villarreal: FC Barcelona, borta, 28 februari 16.15

Valencia: Osasuna, hemma, 1 mars 16.15