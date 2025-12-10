Stark första halvlek räckte för Manchester City mot Real Madrid

Manchester City vann med 2–1 mot Real Madrid

Erling Haaland avgjorde för Manchester City

Rodrygo målskytt för Real Madrid

Bortalaget Manchester City stod för en bra första halvlek mot Real Madrid på onsdagen och ledde med 2–1. Real Madrid lyckades inte hämta igen i andra halvlek och Manchester City vann därmed matchen i Champions League.

Real Madrid–Manchester City – mål för mål

Rodrygo gjorde 1–0 för Real Madrid efter en knapp halvtimme på pass av Jude Bellingham.

Manchester City kvitterade genom Nico O’Reilly i 35:e minuten.

Laget tog också ledningen strax före paus genom Erling Haaland på straff. Därmed hade Manchester City vänt matchen. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Manchester City med 2–1. Målet var Erling Haalands femte i Champions League.

Tisdag 20 januari spelar Real Madrid hemma mot Monaco 21.00 och Manchester City mot Bodö/Glimt borta 18.45 på Aspmyra Stadion.

Real Madrid–Manchester City 1–2 (1–2)

Champions League, Santiago Bernabeu

Mål: 1–0 (28) Rodrygo (Jude Bellingham), 1–1 (35) Nico O’Reilly, 1–2 (43) Erling Haaland.

Varningar, Real Madrid: Rodrygo, Antonio Rudiger, Alvaro Carreras. Manchester City: Bernardo Silva, Phil Foden, Nico O’Reilly.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Real Madrid: 3-0-2

Manchester City: 3-1-1

Nästa match:

Real Madrid: AS Monaco, hemma, 20 januari 21.00

Manchester City: Bodö/Glimt, borta, 20 januari 18.45