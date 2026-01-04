Stark första halvlek räckte för Napoli mot Lazio

Andra raka segern för Napoli

Napoli utan insläppt mål

Fiorentina blir nästa motstånd för Lazio

Bortalaget Napoli stod för en bra första halvlek mot Lazio på söndagen och ledde med 2–0. Lazio lyckades inte hämta igen i andra halvlek och Napoli vann därmed matchen i Serie A.

Napoli höll nu nollan för sjunde gången den här säsongen.

Segern var Napolis femte på de senaste sex matcherna.

Leonardo Spinazzola gjorde avgörande målet

Napoli fick en bra start på matchen när Leonardo Spinazzola nätade redan i 13:e minuten.

I 32:a minuten gjorde också Napoli 0–2 genom Amir Rrahmani. I andra halvlek fick inget av lagen in något mål och matchen slutade med seger för Napoli med 2–0.

I den 88:e minuten blev Napolis Pasquale Mazzocchi utvisad.

Lazio åkte på en utvisning i den 88:e minuten när Adam Marusic fick lämna planen.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 19 april på Diego Armando Maradona.

Nästa motstånd för Napoli är Verona. Lagen möts onsdag 7 januari 18.30 på Diego Armando Maradona.

Lazio–Napoli 0–2 (0–2)

Serie A, Stadio Olimpico, Rome

Mål: 0–1 (13) Leonardo Spinazzola, 0–2 (32) Amir Rrahmani.

Varningar, Lazio: Danilo Cataldi, Mattia Zaccagni, Tijjani Noslin.

Utvisningar, Lazio: Adam Marusic.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lazio: 1-3-1

Napoli: 4-0-1

Nästa match:

Napoli: Verona, hemma, 7 januari 18.30