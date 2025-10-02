Stark första halvlek räckte för Rayo Vallecano mot Shkendija

Rayo Vallecano-seger med 2–0 mot Shkendija

Unai Lopez matchvinnare för Rayo Vallecano

Rayo Vallecano höll tätt bakåt

Hemmalaget Rayo Vallecano stod för en bra första halvlek mot Shkendija på torsdagen och ledde med 2–0. Shkendija lyckades inte hämta igen i andra halvlek och Rayo Vallecano vann därmed matchen i Conference League herr.

Rayo Vallecano–Shkendija – mål för mål

Unai Lopez gav Rayo Vallecano ledningen efter en knapp halvtimme.

I 32:a minuten ökade ledningen till Rayo Vallecano 2–0 när Fran Perez fick träff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Rayo Vallecano med 2–0.

Nästa motstånd för Rayo Vallecano är Häcken. Lagen möts torsdag 23 oktober 18.45 på Gamla Ullevi.

Rayo Vallecano–Shkendija 2–0 (2–0)

Conference League herr, Estadio de Vallecas

Mål: 1–0 (28) Unai Lopez, 2–0 (32) Fran Perez.

Varningar, Rayo Vallecano: Jozhua Vertrouwd. Shkendija: Vane Krstevski, Reshat Ramadani.

Nästa match:

Rayo Vallecano: BK Häcken, borta, 23 oktober