Stark insats av Parma som tog poäng borta mot Napoli

Oavgjort i mötet mellan Napoli och Parma

Napoli nu tredje, Parma på 14:e plats

Sassuolo blir nästa motstånd för Napoli

Parma fick med sig en poäng från mötet borta mot starka Napoli. Onsdagens match i Serie A slutade 0–0.

Napoli–Parma – mål för mål

Napoli har två segrar och tre oavgjorda och 8–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Parma har två vinster, två oavgjorda och en förlust och 4–4 i målskillnad.

Napoli stannar därmed på tredje plats och Parma på 14:e plats i tabellen.

Den 12 april tar lagen sig an varandra igen, då på Stadio Ennio Tardini.

Lördag 17 januari 18.00 spelar Napoli hemma mot Sassuolo. Parma möter Genoa hemma på Stadio Ennio Tardini söndag 18 januari 12.30.

Napoli–Parma 0–0

Serie A, Diego Armando Maradona

Varningar, Napoli: David Neres. Parma: Sascha Britschgi, Mariano Troilo, Filippo Rinaldi.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Napoli: 2-3-0

Parma: 2-2-1

Nästa match:

Napoli: Sassuolo, hemma, 17 januari 18.00

Parma: Genoa, hemma, 18 januari 12.30