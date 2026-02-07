Stark insats när Oxford United tog poäng borta mot Coventry

Coventry och Oxford United kryssade

Middlesbrough blir nästa motstånd för Coventry

Coventry tog poäng efter förlusten senast

Oxford United spelade oavgjort borta mot starka Coventry. Lördagens match i Championship slutade 0–0.

Coventry–Oxford United – mål för mål

Coventry har två segrar, en oavgjord och två förluster och 6–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Oxford United har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 3–6 i målskillnad.

I nästa omgång har Coventry Middlesbrough hemma på Coventry Building Society Arena, måndag 16 februari 21.00. Oxford United spelar hemma mot Norwich City tisdag 10 februari 20.45.

Coventry–Oxford United 0–0

Championship, Coventry Building Society Arena

Varningar, Coventry: Tatsuhiro Sakamoto. Oxford United: Sam Long, Ciaron Brown, Jamie Cumming, Ole Romeny, Will Lankshear, Cameron Brannagan, Brodie Spencer.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Coventry: 2-1-2

Oxford United: 1-2-2

Nästa match:

Coventry: Middlesbrough FC, hemma, 16 februari 21.00

Oxford United: Norwich City FC, hemma, 10 februari 20.45