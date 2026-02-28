Stark seger för Bayern München i toppmatchen mot Borussia Dortmund

Bayern München vann med 3–2 mot Borussia Dortmund

Bayern Münchens fjärde seger på de senaste fem matcherna

Bayern München avgjorde i 87:e minuten.

Det var två topplag som möttes i Bundesliga på lördagen. Och det slutade med seger för Bayern München, som besegrade Borussia Dortmund borta med 3–2 (0–1).

Det här betyder dock inga förändringar i tabellen. Borussia Dortmund ligger kvar på andra plats i tabellen och Bayern München är i fortsatt serieledning. I och med Bayern Münchens seger skiljer det nu elva poäng mellan lagen.

Segermålet för Bayern München stod Joshua Kimmich för efter 87 minuter.

Därmed har Bayern München vunnit fyra matcher i rad i Bundesliga.

Joshua Kimmich gjorde avgörande målet

Borussia Dortmund tog ledningen i 26:e minuten genom Nico Schlotterbeck efter förarbete av Daniel Svensson.

I 54:e minuten slog Harry Kane till och kvitterade för Bayern München. Harry Kane gjorde dessutom 1–2 i 70:e minuten på straff. Med sju minuter kvar att spela kvitterade Borussia Dortmund genom Daniel Svensson på passning från Marcel Sabitzer. Det matchavgörande målet kom i matchens absoluta slutskede, med tre minuter kvar att spela när Joshua Kimmich slog till och gjorde 2–3 för Bayern München.

Lagens första möte för säsongen vann Bayern München med 2–1.

Borussia Dortmund tar sig an Köln i nästa match borta lördag 7 mars 18.30. Bayern München möter Mönchengladbach hemma fredag 6 mars 20.30.

Borussia Dortmund–Bayern München 2–3 (1–0)

Bundesliga, Signal Iduna Park

Mål: 1–0 (26) Nico Schlotterbeck (Daniel Svensson), 1–1 (54) Harry Kane, 1–2 (70) Harry Kane, 2–2 (83) Daniel Svensson (Marcel Sabitzer), 2–3 (87) Joshua Kimmich.

Varningar, Borussia Dortmund: Nico Schlotterbeck.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Borussia Dortmund: 3-1-1

Bayern München: 4-1-0

Nästa match:

Borussia Dortmund: FC Köln, borta, 7 mars 18.30

Bayern München: Borussia Mönchengladbach, hemma, 6 mars 20.30