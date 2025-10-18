Stark seger för Bayern München mot Borussia Dortmund

Seger för Bayern München med 2–1 mot Borussia Dortmund

Bayern Münchens sjunde seger på de senaste sju matcherna

Michael Olise matchvinnare för Bayern München

Två topplag möttes i Bundesliga på lördagen. Och det slutade med seger för Bayern München, som besegrade Borussia Dortmund hemma med 2–1 (1–0) i den seriefinalen.

Därmed har Bayern München vunnit sju matcher i rad i Bundesliga.

Bayern München–Borussia Dortmund – mål för mål

Harry Kane gjorde 1–0 till Bayern München i 22:a minuten på pass av Joshua Kimmich. Michael Olise ökade Bayern Münchens ledning med knappa kvarten kvar.

Julian Brandt såg med sex minuter kvar att spela till att Borussia Dortmund reducerade framspelad av Julian Ryerson. Mer än så blev det dock inte för Borussia Dortmund.

Det här var Bayern Münchens andra uddamålsseger den här säsongen.

I tabellen innebär det här att Borussia Dortmund nu ligger på fjärde plats. Bayern München leder serien.

Den 28 februari tar lagen sig an varandra igen, då på Signal Iduna Park.

Lördag 25 oktober möter Bayern München Mönchengladbach borta 15.30 och Borussia Dortmund möter Köln hemma 18.30.

Bayern München–Borussia Dortmund 2–1 (1–0)

Bundesliga, Allianz Arena

Mål: 1–0 (22) Harry Kane (Joshua Kimmich), 2–0 (78) Michael Olise, 2–1 (84) Julian Brandt (Julian Ryerson).

Varningar, Bayern München: Konrad Laimer. Borussia Dortmund: Julian Ryerson, Ramy Bensebaini, Waldemar Anton.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Bayern München: 5-0-0

Borussia Dortmund: 3-1-1

Nästa match:

Bayern München: Borussia Mönchengladbach, borta, 25 oktober

Borussia Dortmund: FC Köln, hemma, 25 oktober