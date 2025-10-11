Stark seger för BK Häcken mot Hammarby

Seger för BK Häcken med 2–0 mot Hammarby

BK Häckens sjätte seger på de senaste sju matcherna

Tabitha Tindell matchvinnare för BK Häcken

Två topplag möttes i Damallsvenskan på lördagen. Och det slutade med seger för BK Häcken, som besegrade Hammarby hemma med 2–0 (2–0) i den seriefinalen.

Resultatet betyder också att BK Häcken har hållit nollan i tre matcher i rad.

I och med detta har BK Häcken hela fem raka segrar i Damallsvenskan.

BK Häcken–Hammarby – mål för mål

Tabitha Tindell slog till framspelad av Felicia Schröder redan i tolfte minuten och gav BK Häcken ledningen.

I 25:e minuten gjorde laget 2–0 när Anna Anvegård fick träff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för BK Häcken med 2–0.

I nästa match, söndag 19 oktober möter BK Häcken Brommapojkarna borta på Grimsta IP 14.00 medan Hammarby spelar borta mot Vittsjö 16.00.

BK Häcken–Hammarby 2–0 (2–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (12) Tabitha Tindell (Felicia Schröder), 2–0 (25) Anna Anvegård.

Varningar, Hammarby: Emelie Bragstad.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 5-0-0

Hammarby: 3-0-2

Nästa match:

BK Häcken: IF Brommapojkarna, borta, 19 oktober

Hammarby: Vittsjö GIK, borta, 19 oktober