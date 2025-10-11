Stark seger för BK Häcken mot Hammarby
- Seger för BK Häcken med 2–0 mot Hammarby
- BK Häckens sjätte seger på de senaste sju matcherna
- Tabitha Tindell matchvinnare för BK Häcken
Två topplag möttes i Damallsvenskan på lördagen. Och det slutade med seger för BK Häcken, som besegrade Hammarby hemma med 2–0 (2–0) i den seriefinalen.
Resultatet betyder också att BK Häcken har hållit nollan i tre matcher i rad.
I och med detta har BK Häcken hela fem raka segrar i Damallsvenskan.
BK Häcken–Hammarby – mål för mål
Tabitha Tindell slog till framspelad av Felicia Schröder redan i tolfte minuten och gav BK Häcken ledningen.
I 25:e minuten gjorde laget 2–0 när Anna Anvegård fick träff. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för BK Häcken med 2–0.
I nästa match, söndag 19 oktober möter BK Häcken Brommapojkarna borta på Grimsta IP 14.00 medan Hammarby spelar borta mot Vittsjö 16.00.
BK Häcken–Hammarby 2–0 (2–0)
Damallsvenskan, Bravida Arena
Mål: 1–0 (12) Tabitha Tindell (Felicia Schröder), 2–0 (25) Anna Anvegård.
Varningar, Hammarby: Emelie Bragstad.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken: 5-0-0
Hammarby: 3-0-2
Nästa match:
BK Häcken: IF Brommapojkarna, borta, 19 oktober
Hammarby: Vittsjö GIK, borta, 19 oktober
