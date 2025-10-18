Stark seger för Eskilstuna United i toppmatchen mot Trelleborg

Eskilstuna United-seger med 2–0 mot Trelleborg

Eskilstuna Uniteds nionde seger på de senaste tio matcherna

Wilma Öhman avgjorde för Eskilstuna United

Det var två topplag som möttes i Elitettan på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Eskilstuna United, som besegrade Trelleborg med 2–0 (2–0).

Med tre omgångar kvar är Eskilstuna United i serieledning, medan Trelleborg är på femte plats.

Det var två formstarka lag som möttes. Eskilstuna United tog femte segern i rad. Trelleborg hade före matchen fyra segrar i rad.

Eskilstuna United–Trelleborg – mål för mål

Wilma Öhman slog till redan i 13:e minuten och gav Eskilstuna United ledningen.

Laget gjorde också 2–0 i 20:e minuten när Elizabeth Mclaughlin Rappole hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Eskilstuna United med 2–0.

Lördag 1 november spelar Eskilstuna United borta mot Kif Örebro 13.00 och Trelleborg mot Mallbacken hemma 15.00 på Vångavallen.

Eskilstuna United–Trelleborg 2–0 (2–0)

Elitettan, Tunavallen

Mål: 1–0 (13) Wilma Öhman, 2–0 (20) Elizabeth Mclaughlin Rappole.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eskilstuna United: 5-0-0

Trelleborg: 4-0-1

Nästa match:

Eskilstuna United: Kif Örebro, borta, 1 november

Trelleborg: Mallbackens IF Sunne, hemma, 1 november