Stark seger för Eskilstuna United i toppmatchen mot Trelleborg
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Eskilstuna United-seger med 2–0 mot Trelleborg
- Eskilstuna Uniteds nionde seger på de senaste tio matcherna
- Wilma Öhman avgjorde för Eskilstuna United
Det var två topplag som möttes i Elitettan på lördagen. Och det slutade med seger för hemmalaget Eskilstuna United, som besegrade Trelleborg med 2–0 (2–0).
Med tre omgångar kvar är Eskilstuna United i serieledning, medan Trelleborg är på femte plats.
Det var två formstarka lag som möttes. Eskilstuna United tog femte segern i rad. Trelleborg hade före matchen fyra segrar i rad.
Eskilstuna United–Trelleborg – mål för mål
Wilma Öhman slog till redan i 13:e minuten och gav Eskilstuna United ledningen.
Laget gjorde också 2–0 i 20:e minuten när Elizabeth Mclaughlin Rappole hittade rätt. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Eskilstuna United med 2–0.
Lördag 1 november spelar Eskilstuna United borta mot Kif Örebro 13.00 och Trelleborg mot Mallbacken hemma 15.00 på Vångavallen.
Eskilstuna United–Trelleborg 2–0 (2–0)
Elitettan, Tunavallen
Mål: 1–0 (13) Wilma Öhman, 2–0 (20) Elizabeth Mclaughlin Rappole.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Eskilstuna United: 5-0-0
Trelleborg: 4-0-1
Nästa match:
Eskilstuna United: Kif Örebro, borta, 1 november
Trelleborg: Mallbackens IF Sunne, hemma, 1 november
Den här artikeln handlar om: