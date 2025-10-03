Stark seger för Gefle mot Sandvikens IF

Gefle vann med 1–0 mot Sandvikens IF

Seger nummer 16 för Gefle

Sandvikens IF nu första, Gefle på andra plats

Två topplag möttes i division 1 norra dam på fredagen. Och det slutade med seger för Gefle, som besegrade Sandvikens IF borta med 1–0 (0–0) i den seriefinalen.

Med två omgångar kvar är Sandvikens IF fortfarande i serieledning, fyra poäng före Gefle. Fyra poäng skiljer lagen åt.

Gefles huvudtränare Marcus Larsson kommenterade matchen:

– Vi kommer till ett Jernvallen där vi får byta om en bit från arenan, inget ledarrum (utomhus fick vi hålla till) och vi får gå in via publikens entré där de de delar ut halsdukar med SIF-märken. Laget är så otroligt svetsat och vi kommer kämpa in i det sista och göra det vi kan för att utmana till slutet. Om vi går till spelet så plockar vi bort deras mittbackar som gärna skickar långt på deras duktiga forwards, så de kom ingen vatr och vi malde ner dem i 90 minuter.

Målet i andra halvleken av Alicia Dahlgren blev matchens enda.

Sandvikens IF hade en fin rad med tio raka matcher utan förlust inför fredagens match.

Sandvikens IF–Gefle – mål för mål

Båda lagen har nu tre vinster, en oavgjord och en förlust på de senaste fem matcherna, Sandvikens IF med 16–3 och Gefle med 11–5 i målskillnad. Det här var Sandvikens IF:s andra uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Gefles andra uddamålsseger.

Sandvikens IF möter Heffnersklubban i nästa match borta lördag 11 oktober 13.00. Gefle möter samma dag Karlberg hemma.