Stark seger för Milan i toppmatchen mot Inter

Milan vann med 1–0 mot Inter

Pervis Estupinan matchvinnare för Milan

Andra raka segern för Milan

Det var två topplag som möttes i Serie A på söndagen. Och det slutade med seger för Milan, som besegrade Inter hemma med 1–0 (1–0).

Det här ger dock inga förändringar i tabellen. Milan ligger kvar på andra plats i tabellen och Inter är i fortsatt serieledning. Sju poäng skiljer nu lagen åt.

Pervis Estupinan blev matchhjälte efter 35 minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

Milan höll nu nollan för 13:e gången den här säsongen.

Inter hade en fin rad med 15 raka matcher utan förlust inför söndagens match.

Lazio nästa för Milan

Milan har tre segrar, en oavgjord och en förlust och 6–3 i målskillnad på de senaste fem matcherna.

När lagen senast möttes vann Milan med 1–0.

I nästa match möter Milan Lazio borta på söndag 15 mars 20.45. Inter möter Atalanta lördag 14 mars 15.00 hemma.

Milan–Inter 1–0 (1–0)

Serie A, Giuseppe Meazza

Mål: 1–0 (35) Pervis Estupinan.

Varningar, Milan: Luka Modric, Adrien Rabiot. Inter: Denzel Dumfries, Alessandro Bastoni.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Milan: 3-1-1

Inter: 4-0-1

Nästa match:

Milan: Lazio, borta, 15 mars 20.45

Inter: Atalanta, hemma, 14 mars 15.00