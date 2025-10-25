Stefan Schimmer målskytt när Heidenheim föll

Hoffenheim vann med 3–1 mot Heidenheim

Tim Lemperle avgjorde för Hoffenheim

Andra raka segern för Hoffenheim

Heidenheim räckte inte till mot Hoffenheim på bortaplan i Bundesliga. Matchen på lördagen slutade 3–1 (2–0) till Hoffenheim.

Wolfsburg nästa för Hoffenheim

Fisnik Asllani öppnade målskyttet redan i 18:e minuten och gav Hoffenheim ledningen. Målet var Fisnik Asllanis femte i Bundesliga.

Tim Lemperle stod för den utökade ledningen med sitt mål på tilläggstid i första halvleken. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Andrej Kramaric och ökade ledningen för Hoffenheim.

I den 75:e minuten reducerade Stefan Schimmer för Heidenheim. Mer än så blev det dock inte för Heidenheim.

Hoffenheim ligger på sjunde plats i tabellen efter matchen medan Heidenheim är på 17:e plats. Hoffenheim var på 14:e plats i tabellen för sju dagar sedan, men har fått ett lyft.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 mars på Voith-Arena.

Nästa motstånd för Heidenheim är Eintracht Frankfurt. Lagen möts lördag 1 november 15.30 på Voith-Arena.

Hoffenheim–Heidenheim 3–1 (2–0)

Bundesliga, PreZero Arena

Mål: 1–0 (18) Fisnik Asllani, 2–0 (45) Tim Lemperle, 3–0 (63) Andrej Kramaric, 3–1 (75) Stefan Schimmer.

Varningar, Hoffenheim: Albian Hajdari. Heidenheim: Jan Schoppner.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Hoffenheim: 2-1-2

Heidenheim: 1-1-3

Nästa match:

Heidenheim: Eintracht Frankfurt, hemma, 1 november