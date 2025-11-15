Stina Jensen avgjorde när Elfsborg sänkte Umeå

Elfsborg segrade – 1–0 mot Umeå

Stina Jensen matchvinnare för Elfsborg

Tredje raka segern för Elfsborg

Målet i andra halvleken blev matchens enda. Elfsborg vann med 1–0 (0–0) hemma mot Umeå i Elitettan.

– Idag möter vi ett Umeå som var iprincip tvungna att ta tre poäng här på Borås arena. Vi gick ut under första halvlek och lät Umeå ha en del boll, men tycker att vi skapar första halvleks absolut bästa chans, men 0–0 i paus. Våra tjejer var extremt självkritiska i snacket i halvlek. Efter paus gör vi en ruskigt bra insats och dominerar stora delar, trots att det är Umeå som måste vinna. En riktigt trevlig seger och avslut på säsongen, kommenterade Elfsborgs assisterande tränare Johan Lundwall.

Det här var Elfsborgs fjärde nolla den här säsongen.

Elfsborg–Umeå – mål för mål

Elfsborg har tre segrar och två förluster och 6–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Umeå har en vinst, två oavgjorda och två förluster och 6–8 i målskillnad. Det här var Elfsborgs sjätte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Umeås andra uddamålsförlust.

Det här betyder att Elfsborg slutar på sjunde plats och Umeå på femte plats.

Elfsborg–Umeå 1–0 (0–0)

Elitettan, Borås Arena

Mål: 1–0 (60) Stina Jensen.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Elfsborg: 3-0-2

Umeå: 1-2-2