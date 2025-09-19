Stocksund besegrade Haninge med 4–2

Stocksund vann med 4–2 mot Haninge

Fabian Andersson avgjorde för Stocksund

Stocksunds nionde seger

Stocksund vann mötet i Ettan norra herr på bortaplan mot Haninge, med 4–2 (1–1).

Gefle nästa för Stocksund

Haninge tog ledningen i 37:e minuten, genom William Miguel.

Stocksund kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom John Lundström. Direkt efter pausen ökade Erkan Zengin Haninges ledning.

I 66:e minuten nätade Noel Wågberg, och kvitterade för Stocksund.

I 72:a minuten gav Fabian Andersson Stocksund ledningen.

2–4-målet kom på övertid, när Langston Wennerlind slog till och gjorde mål. Wennerlind fullbordade därmed lagets vändning.

Stocksund ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Haninge är på elfte plats. Så sent som den 23 augusti låg Haninge på sjunde plats i tabellen.

Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Stocksund med 3–2.

Haninge tar sig an Assyriska i nästa match borta söndag 28 september 16.00. Stocksund möter Gefle hemma lördag 27 september 13.00.

Haninge–Stocksund 2–4 (1–1)

Ettan norra herr, Torvalla IP

Mål: 1–0 (37) William Miguel, 1–1 (44) John Lundström, 2–1 (48) Erkan Zengin, 2–2 (66) Noel Wågberg, 2–3 (72) Fabian Andersson, 2–4 (90) Langston Wennerlind.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Haninge: 1-0-4

Stocksund: 2-0-3

Nästa match:

Haninge: Assyriska FF, borta, 28 september

Stocksund: Gefle IF FF, hemma, 27 september