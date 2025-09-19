Stocksund besegrade Haninge med 4–2
Stocksund vann mötet i Ettan norra herr på bortaplan mot Haninge, med 4–2 (1–1).
Haninge tog ledningen i 37:e minuten, genom William Miguel.
Stocksund kvitterade till 1–1 strax före halvtidsvilan, genom John Lundström. Direkt efter pausen ökade Erkan Zengin Haninges ledning.
I 66:e minuten nätade Noel Wågberg, och kvitterade för Stocksund.
I 72:a minuten gav Fabian Andersson Stocksund ledningen.
2–4-målet kom på övertid, när Langston Wennerlind slog till och gjorde mål. Wennerlind fullbordade därmed lagets vändning.
Stocksund ligger på 13:e plats i tabellen efter matchen medan Haninge är på elfte plats. Så sent som den 23 augusti låg Haninge på sjunde plats i tabellen.
Säsongens första möte lagen emellan vann IFK Stocksund med 3–2.
Haninge tar sig an Assyriska i nästa match borta söndag 28 september 16.00. Stocksund möter Gefle hemma lördag 27 september 13.00.
Haninge–Stocksund 2–4 (1–1)
Ettan norra herr, Torvalla IP
Mål: 1–0 (37) William Miguel, 1–1 (44) John Lundström, 2–1 (48) Erkan Zengin, 2–2 (66) Noel Wågberg, 2–3 (72) Fabian Andersson, 2–4 (90) Langston Wennerlind.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Haninge: 1-0-4
Stocksund: 2-0-3
Nästa match:
Haninge: Assyriska FF, borta, 28 september
Stocksund: Gefle IF FF, hemma, 27 september
Den här artikeln handlar om: