Storseger för Inter – 5–0 mot Torino

Inter vann med 5–0 mot Torino

Alessandro Bastoni avgjorde för Inter

Inter tog en enkel seger mot Torino hemma i Serie A. Laget dominerade matchen, som slutade 5–0 (2–0).

Inter fick en bra start på matchen. Alessandro Bastoni gjorde målet framspelad av Nicolo Barella, redan i 18:e minuten.

Laget gjorde också 2–0 i 36:e minuten, när Marcus Thuram slog till. Direkt efter pausen ökade Lautaro Martinez Inters ledning.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Marcus Thuram träff återigen på pass av Alessandro Bastoni och ökade ledningen för Inter.

I 72:a minuten gjorde Ange Bonny också 5–0.

Inter ligger på första plats i tabellen efter matchen, medan Torino ligger sist, på 20:e plats.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 april.

Inter tar sig an Udinese i nästa match hemma söndag 31 augusti 20.45. Torino möter samma dag 18.30 Fiorentina hemma.

Inter–Torino 5–0 (2–0)

Serie A

Mål: 1–0 (18) Alessandro Bastoni (Nicolo Barella), 2–0 (36) Marcus Thuram, 3–0 (52) Lautaro Martinez, 4–0 (62) Marcus Thuram (Alessandro Bastoni), 5–0 (72) Ange Bonny.

Nästa match:

Inter: Udinese, hemma, 31 augusti

Torino: Fiorentina, hemma, 31 augusti