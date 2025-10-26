Storseger för Lille – 6–1 mot Metz

Lille vann med 6–1 mot Metz

Felix Correia tvåmålsskytt för Lille

Andra raka segern för Lille

Lille tog en enkel seger mot Metz hemma på Stade Pierre Mauroy i Ligue 1 herr. Laget dominerade matchen, som slutade 6–1 (2–0).

Lilles Felix Correia tvåmålsskytt

Hamza Igamane gjorde 1–0 till Lille i 24:e minuten.

Lille gjorde 2–0 i 34:e minuten genom Felix Correia. Direkt efter pausen ökade Felix Correia Lilles ledning på pass av Matias Fernandez.

Med en knapp halvtimme kvar att spela fick Romain Perraud träff och ökade ledningen för Lille.

Med åtta minuter kvar att spela ökade Lille ledningen genom Benjamin Andre.

6–0-målet kom på övertid när Hakon Arnar Haraldsson slog till och gjorde mål.

Reduceringen till 6–1 för Metz kom direkt därefter när Ibou Sane på övertid gjorde mål. Men mer än så orkade Metz inte med.

Den 8 februari spelar lagen mot varandra på nytt, på Stade Saint Symphorien.

Nästa motstånd för Lille är Niza. Lagen möts onsdag 29 oktober 19.00 på Allianz Rivera.

Lille–Metz 6–1 (2–0)

Ligue 1 herr, Stade Pierre Mauroy

Mål: 1–0 (24) Hamza Igamane, 2–0 (34) Felix Correia, 3–0 (53) Felix Correia (Matias Fernandez), 4–0 (64) Romain Perraud, 5–0 (82) Benjamin Andre, 6–0 (90) Hakon Arnar Haraldsson, 6–1 (90) Ibou Sane.

Varningar, Lille: Hakon Arnar Haraldsson, Ayyoub Bouaddi, Aissa Mandi. Metz: Jessy Deminguet, Cleo Melieres.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Lille: 2-1-2

Metz: 0-1-4

Nästa match:

Lille: Nice, borta, 29 oktober