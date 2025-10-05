Storseger för Strasbourg – 5–0 mot Angers

Strasbourg-seger med 5–0 mot Angers

Joaquin Panichelli matchvinnare för Strasbourg

Tredje raka förlusten för Angers

Strasbourg fick rejäl utdelning när laget vann på hemmaplan mot Angers i Ligue 1 herr med 5–0 (1–0).

PSG nästa för Strasbourg

Joaquin Panichelli gav Strasbourg ledningen i 36:e minuten på pass av Valentin Barco. Direkt efter pausen ökade Joaquin Panichelli Strasbourgs ledning. Målet var Joaquin Panichellis femte i Ligue 1 herr.

Abdoul Ouattara fick utdelning med en knapp halvtimme kvar att spela och ökade ledningen för Strasbourg.

I 66:e minuten slog Martial Godo till och gjorde 4–0.

I 70:e minuten gjorde Martial Godo också 5–0.

Strasbourg har tre segrar och två förluster och 12–7 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Angers har två oavgjorda och tre förluster och 2–10 i målskillnad.

Strasbourgs nya tabellposition är tredje plats medan Angers är på 17:e plats. Noteras kan att Strasbourg sedan den 13 september har avancerat fyra placeringar i tabellen.

Lagen möts på nytt på Stade Raymond Kopa den 9 maj.

I nästa match möter Strasbourg PSG borta på fredag 17 oktober 20.45. Angers möter Monaco lördag 18 oktober 19.00 hemma.

Strasbourg–Angers 5–0 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (36) Joaquin Panichelli (Valentin Barco), 2–0 (51) Joaquin Panichelli, 3–0 (61) Abdoul Ouattara, 4–0 (66) Martial Godo, 5–0 (70) Martial Godo.

Varningar, Strasbourg: Diego Moreira, Valentin Barco. Angers: Ousmane Camara, Haris Belkebla.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 3-0-2

Angers: 0-2-3

Nästa match:

Strasbourg: Paris Saint-Germain, borta, 17 oktober

Angers: AS Monaco, hemma, 18 oktober