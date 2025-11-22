Strasbourg besegrades på bortaplan av Lens
Strasbourg förlorade på bortaplan i Ligue 1 herr mot Lens, med 0–1 (0–0).
Segermålet för Lens stod Ismaelo Ganiou för efter 69 minuter.
Det här var Lens fjärde nolla den här säsongen.
Lens–Strasbourg – mål för mål
Lens har fyra segrar och en förlust och 10–4 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Strasbourg har två vinster och tre förluster och 7–7 i målskillnad. Förlusten var Strasbourgs fjärde uddamålsförlust.
Lagen möts på nytt på Stade de la Meinau den 1 mars.
Nästa motstånd för Strasbourg är Brest. Lagen möts söndag 30 november 15.00 på Stade de la Meinau.
Lens–Strasbourg 1–0 (0–0)
Ligue 1 herr, Stade Bollaert-Delelis
Mål: 1–0 (69) Ismaelo Ganiou.
Varningar, Lens: Florian Sotoca, Adrien Thomasson.
Utvisningar, Lens: Morgan Guilavogui.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Lens: 4-0-1
Strasbourg: 2-0-3
Nästa match:
Strasbourg: Brest, hemma, 30 november
