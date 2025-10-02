Strasbourg höll undan och vann mot Slovan Bratislava

Strasbourg vann med 2–1 mot Slovan Bratislava

Abdoul Ouattara avgjorde för Strasbourg

Rahim Ibrahim nätade för Slovan Bratislava

Bortalaget Strasbourg tog greppet om matchen mot Slovan Bratislava i första halvlek och ledde med 2–0 i paus. I andra halvlek kom Slovan Bratislava närmare, men matchen i Conference League herr slutade 2–1 till Strasbourg.

Jagiellonia nästa för Strasbourg

Strasbourg gjorde 0–1 efter 26 minuters spel.

Laget gjorde också 0–2 strax före paus genom Abdoul Ouattara. Med en knapp halvtimme kvar att spela nätade Rahim Ibrahim på pass av Tigran Barseghyan och reducerade åt Slovan Bratislava. Men mer än så orkade Slovan Bratislava inte med.

Torsdag 23 oktober möter Slovan Bratislava AZ Alkmaar borta 21.00 och Strasbourg möter Jagiellonia hemma 18.45.

Slovan Bratislava–Strasbourg 1–2 (0–2)

Conference League herr

Mål: 0–1 (26) Självmål, 0–2 (41) Abdoul Ouattara, 1–2 (64) Rahim Ibrahim (Tigran Barseghyan).

Varningar, Slovan Bratislava: Marko Tolic. Strasbourg: Guela Doue, Samuel Amo-Ameyaw, Kendry Paez.

Nästa match:

Slovan Bratislava: AZ Alkmaar, borta, 23 oktober

Strasbourg: Jagiellonia Bialystok, hemma, 23 oktober