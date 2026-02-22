Strasbourg tog kommandot från start mot Lyon

Seger för Strasbourg med 3–1 mot Lyon

Diego Moreira matchvinnare för Strasbourg

Strasbourgs tionde seger

Strasbourg hade greppet från start i matchen i Ligue 1 herr mot Lyon på söndagen. Lagets halvtidsledning utökades i andra halvlek till seger 3–1 (1–0) hemma på Stade de la Meinau.

Strasbourg–Lyon – mål för mål

Martial Godo gjorde 1–0 till Strasbourg i 37:e minuten.

Direkt efter pausen ökade Diego Moreira Strasbourgs ledning. Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Corentin Tolisso och reducerade åt Lyon. Mer än så blev det dock inte för Lyon. Men med sju minuter kvar att spela ökade Strasbourg ledningen genom Joaquin Panichelli på straff. Det fastställde slutresultatet till 3–1.

I tabellen innebär det här att Strasbourg nu ligger på sjunde plats i tabellen. Lyon är på tredje plats.

När lagen möttes senast vann Lyon med 2–1.

Nästa motstånd för Strasbourg är Lens. Lagen möts fredag 27 februari 20.45 på Stade de la Meinau.

Strasbourg–Lyon 3–1 (1–0)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (37) Martial Godo, 2–0 (52) Diego Moreira, 2–1 (59) Corentin Tolisso, 3–1 (83) Joaquin Panichelli.

Varningar, Strasbourg: Andrew Omobamidele. Lyon: Ruben Kluivert, Endrick, Paulo Fonseca.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 2-1-2

Lyon: 4-0-1

Nästa match:

Strasbourg: Lens, hemma, 27 februari 20.45