Strasbourg tog ny seger mot favoritmotståndet

Strasbourg segrade – 2–1 mot Metz

Martial Godo avgjorde för Strasbourg

Gauthier Hein nätade för Metz

Sex raka segrar hade Strasbourg mot just Metz i Ligue 1 herr inför söndagens match. Och på söndagen segrade Strasbourg på nytt – den här gången med 2–1 (2–1) hemma på Stade de la Meinau.

Strasbourg–Metz – mål för mål

Diego Moreira slog till redan i tolfte minuten och gav Strasbourg ledningen. Metz kvitterade till 1–1 i 24:e minuten när Gauthier Hein hittade rätt på straff. Strasbourg tog ledningen i slutminuterna av första halvlek genom Martial Godo på passning från Guela Doue. Andra halvlek blev mållös och matchen slutade med seger för Strasbourg med 2–1.

Lagens första möte för säsongen vann Strasbourg med 1–0.

Nästa motstånd för Strasbourg är Lille. Lagen möts söndag 25 januari 20.45 på Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy.

Strasbourg–Metz 2–1 (2–1)

Ligue 1 herr, Stade de la Meinau

Mål: 1–0 (12) Diego Moreira, 1–1 (24) Gauthier Hein, 2–1 (44) Martial Godo (Guela Doue).

Varningar, Strasbourg: Valentin Barco, Lucas Hoegsberg. Metz: Sadibou Sane, Giorgi Tsitaishvili, Terry Yegbe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Strasbourg: 1-2-2

Metz: 0-1-4

Nästa match:

Strasbourg: LOSC Lille, borta, 25 januari 20.45