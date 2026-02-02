Sunderland segrade mot Burnley på hemmaplan
Sunderland vann måndagens match hemma mot Burnley i Premier League. I halvtid ledde laget med 2–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–0.
Sunderland höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.
Sunderland–Burnley – mål för mål
Efter nio minuters spel gjorde Sunderland 1–0. I 32:a minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Habib Diarra fick träff.
Sunderland gjorde också 3–0 genom Chemsdine Talbi i 72:a minuten.
I tabellen innebär det här att Sunderland nu ligger på åttonde plats i tabellen. Burnley är på 19:e plats.
Nästa motstånd för Sunderland är Arsenal. Burnley tar sig an West Ham hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 16.00.
Sunderland–Burnley 3–0 (2–0)
Premier League
Mål: 1–0 (9) Självmål, 2–0 (32) Habib Diarra, 3–0 (72) Chemsdine Talbi.
Varningar, Sunderland: Trai Hume. Burnley: Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwu, Kyle Walker, Martin Dubravka.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
Sunderland: 2-1-2
Burnley: 0-3-2
Nästa match:
Sunderland: Arsenal FC, borta, 7 februari 16.00
Burnley: West Ham Utd, hemma, 7 februari 16.00
