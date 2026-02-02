Sunderland segrade mot Burnley på hemmaplan

Seger för Sunderland med 3–0 mot Burnley

Självmål avgjorde för Sunderland

Seger nummer 9 för Sunderland

Sunderland vann måndagens match hemma mot Burnley i Premier League. I halvtid ledde laget med 2–0, en ledning som utökades i andra halvlek. Slutresultatet blev 3–0.

Sunderland höll nu nollan för åttonde gången den här säsongen.

Sunderland–Burnley – mål för mål

Efter nio minuters spel gjorde Sunderland 1–0. I 32:a minuten ökade ledningen när laget gjorde 2–0 när Habib Diarra fick träff.

Sunderland gjorde också 3–0 genom Chemsdine Talbi i 72:a minuten.

I tabellen innebär det här att Sunderland nu ligger på åttonde plats i tabellen. Burnley är på 19:e plats.

Nästa motstånd för Sunderland är Arsenal. Burnley tar sig an West Ham hemma. Båda matcherna spelas lördag 7 februari 16.00.

Sunderland–Burnley 3–0 (2–0)

Premier League

Mål: 1–0 (9) Självmål, 2–0 (32) Habib Diarra, 3–0 (72) Chemsdine Talbi.

Varningar, Sunderland: Trai Hume. Burnley: Jaidon Anthony, Lesley Ugochukwu, Kyle Walker, Martin Dubravka.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Sunderland: 2-1-2

Burnley: 0-3-2

Nästa match:

Sunderland: Arsenal FC, borta, 7 februari 16.00

Burnley: West Ham Utd, hemma, 7 februari 16.00