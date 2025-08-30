Sundsvalls DFF är äntligen segrare igen efter vinst mot Skellefteå

Sundsvalls DFF segrade – 2–0 mot Skellefteå

Åttonde raka förlusten för Skellefteå

Sundsvalls DFF:s femte seger

Sex matcher utan seger i division 1 norra dam fick räcka. På lördagen kunde Sundsvalls DFF till slut ta tre poäng igen. Laget vann på hemmaplan mot Skellefteå, med 2–0 (1–0).

– Äntligen seger! Vi har vetat att vi har det här i oss och äntligen fick det lossna. Vi höll oss till matchplan, vågade betydligt mer och hade dessutom bud på 2-3 mål till. Viktiga poäng både för tabellen och självförtroendekontot, tyckte Sundsvalls DFF:s tränare Jenny Nilsson, efter matchen.

I och med detta har Skellefteå åtta förluster i rad.

Sollentuna nästa för Sundsvalls DFF

Målgörare för Sundsvalls DFF var Ebere Orji och Ida Åkerlund.

Sundsvalls DFF har en seger, en oavgjord och tre förluster och 4–8 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Skellefteå har fem förluster och 2–14 i målskillnad.

För hemmalaget betyder resultatet tionde plats i tabellen. Skellefteå är på elfte plats.

Sundsvalls DFF tar sig an Sollentuna i nästa match hemma lördag 6 september 14.00. Skellefteå möter Täby FK hemma söndag 7 september 13.00.