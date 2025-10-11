Sunnanås tunga svit fortsätter efter 1–1 mot BK Häcken Utveckling

BK Häcken Utveckling och Sunnanå kryssade

Wilma Dahlgren kvitterade i 79:e minuten

BK Häcken Utveckling nu åttonde, Sunnanå på 14:e plats

Det räcker inte hela vägen till seger för Sunnanå. Det står klart efter 1–1 (0–1) borta mot BK Häcken Utveckling. Det var Sunnanås åttonde match i rad utan seger i Elitettan.

BK Häcken Utveckling–Sunnanå – mål för mål

Linnea Folkow gjorde 1–0 till BK Häcken Utveckling strax före paus. Wilma Dahlgren kvitterade för Sunnanå i 79:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.

BK Häcken Utveckling har tre oavgjorda och två förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunnanå har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var BK Häcken Utvecklings sjätte oavgjorda match den här säsongen.

Med fyra omgångar kvar är BK Häcken Utveckling på åttonde plats i tabellen medan Sunnanå är på 14:e plats.

BK Häcken Utveckling tar sig an ÖSK i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Sunnanå möter Bollstanäs hemma söndag 19 oktober 14.00.

BK Häcken Utveckling–Sunnanå 1–1 (1–0)

Elitettan, Gothia Park

Mål: 1–0 (44) Linnea Folkow, 1–1 (79) Wilma Dahlgren.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken Utveckling: 0-3-2

Sunnanå: 0-2-3

Nästa match:

BK Häcken Utveckling: Örebro SK, borta, 18 oktober

Sunnanå: Bollstanäs SK, hemma, 19 oktober