Sunnanås tunga svit fortsätter efter 1–1 mot BK Häcken Utveckling

- BK Häcken Utveckling och Sunnanå kryssade
- Wilma Dahlgren kvitterade i 79:e minuten
- BK Häcken Utveckling nu åttonde, Sunnanå på 14:e plats
Det räcker inte hela vägen till seger för Sunnanå. Det står klart efter 1–1 (0–1) borta mot BK Häcken Utveckling. Det var Sunnanås åttonde match i rad utan seger i Elitettan.
BK Häcken Utveckling–Sunnanå – mål för mål
Linnea Folkow gjorde 1–0 till BK Häcken Utveckling strax före paus. Wilma Dahlgren kvitterade för Sunnanå i 79:e minuten. Det fastställde slutresultatet till 1–1.
BK Häcken Utveckling har tre oavgjorda och två förluster och 6–11 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Sunnanå har två oavgjorda och tre förluster och 3–8 i målskillnad. Det här var BK Häcken Utvecklings sjätte oavgjorda match den här säsongen.
Med fyra omgångar kvar är BK Häcken Utveckling på åttonde plats i tabellen medan Sunnanå är på 14:e plats.
BK Häcken Utveckling tar sig an ÖSK i nästa match borta lördag 18 oktober 14.00. Sunnanå möter Bollstanäs hemma söndag 19 oktober 14.00.
BK Häcken Utveckling–Sunnanå 1–1 (1–0)
Elitettan, Gothia Park
Mål: 1–0 (44) Linnea Folkow, 1–1 (79) Wilma Dahlgren.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken Utveckling: 0-3-2
Sunnanå: 0-2-3
Nästa match:
BK Häcken Utveckling: Örebro SK, borta, 18 oktober
Sunnanå: Bollstanäs SK, hemma, 19 oktober
