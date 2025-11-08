Svårstoppade Eskilstuna United fortsätter vinna – 5–1 mot svaga Gamla Upsala SK Dam

Eskilstuna United-seger med 5–1 mot Gamla Upsala SK Dam

Eskilstuna Uniteds nionde seger på de senaste tio matcherna

Emma Bülow avgjorde för Eskilstuna United

Eskilstuna United vann med 5–1 (1–0) borta mot Gamla Upsala SK Dam på lördagen och tog därmed lagets sjunde raka seger i Elitettan. Det innebär också att Gamla Upsala SK Dam åkte på fjärde förlusten i rad.

Mallbacken nästa för Eskilstuna United

Emma Bülow slog till redan i 17:e minuten och gav Eskilstuna United en tidig ledning. Direkt efter pausen ökade Emma Bülow Eskilstuna Uniteds ledning.

Med en dryg halvtimme kvar att spela nätade Elizabeth Mclaughlin Rappole och ökade ledningen för Eskilstuna United.

I 67:e minuten nätade Julia Edholm och reducerade åt Gamla Upsala SK Dam. Men mer än så orkade Gamla Upsala SK Dam inte med.

Michaela Van Den Bulk såg med sex minuter kvar att spela till att Eskilstuna United ökade ledningen.

1–5-målet kom på stopptid när Michaela Van Den Bulk återigen slog till och gjorde mål.

Nästa motstånd för Gamla Upsala SK Dam är Team TG. Eskilstuna United tar sig an Mallbacken hemma. Båda matcherna spelas lördag 15 november 15.00.

Gamla Upsala SK Dam–Eskilstuna United 1–5 (0–1)

Elitettan, Studenternas

Mål: 0–1 (17) Emma Bülow, 0–2 (53) Emma Bülow, 0–3 (58) Elizabeth Mclaughlin Rappole, 1–3 (67) Julia Edholm, 1–4 (84) Michaela Van Den Bulk, 1–5 (90) Michaela Van Den Bulk.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Gamla Upsala SK Dam: 1-0-4

Eskilstuna United: 5-0-0

Nästa match:

Gamla Upsala SK Dam: Team TG FF, borta, 15 november

Eskilstuna United: Mallbackens IF Sunne, hemma, 15 november