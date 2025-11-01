Svårstoppade Hässleholms IF fortsätter vinna – 2–1 mot svaga Rosengård

Hässleholms IF-seger med 2–1 mot Rosengård

Hässleholms IF:s sjätte seger på de senaste sju matcherna

Jussi Tikkanen avgjorde för Hässleholms IF

Hässleholms IF vann med 2–1 (2–0) borta mot Rosengård på lördagen och tog därmed lagets femte raka seger i Ettan södra herr. Det innebär också att Rosengård åkte på sjätte förlusten i rad.

Hässleholms IF höll nu nollan för elfte gången den här säsongen.

Rosengård–Hässleholms IF – mål för mål

Hässleholms IF började bäst och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara fyra minuter slog Jonathan Nilsson till.

Jussi Tikkanen fann nätet och såg till att laget ökade ledningen till 0–2 i tionde minuten. Med sex minuter kvar att spela reducerade Rosengård genom Oskar Gabrielsson. Mer än så blev det dock inte för Rosengård.

Det här var Rosengårds sjunde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Hässleholms IF:s tionde uddamålsseger.

Lagens första möte för säsongen vann FC Rosengård 1917 med 1–0.

I nästa match möter Rosengård Husqvarna borta och Hässleholms IF möter Ängelholm hemma. Båda matcherna spelas lördag 8 november 15.00.

Rosengård–Hässleholms IF 1–2 (0–2)

Ettan södra herr, Malmö IP

Mål: 0–1 (4) Jonathan Nilsson, 0–2 (10) Jussi Tikkanen, 1–2 (84) Oskar Gabrielsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Rosengård: 0-0-5

Hässleholms IF: 5-0-0

Nästa match:

Rosengård: Husqvarna FF, borta, 8 november

Hässleholms IF: Ängelholms FF, hemma, 8 november