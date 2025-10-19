Svårstoppade IFK Norrköping fortsätter vinna – 1–0 mot Rosengård
- Seger för IFK Norrköping med 1–0 mot Rosengård
- IFK Norrköpings nionde seger på de senaste tio matcherna
- Jessica Wik avgjorde för IFK Norrköping
Det blev 1–0 (1–0) hemma mot Rosengård på söndagen och därmed också den sjätte raka segern i Damallsvenskan för IFK Norrköping. Det innebär också att Rosengård åkte på nionde raka förlusten.
Jessica Wik blev matchhjälte efter åtta minuter med sitt avgörande 1–0-mål.
IFK Norrköping har nu sex matcher i rad utan insläppt mål.
IFK Norrköping–Rosengård – mål för mål
Det här var IFK Norrköpings femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds tolfte uddamålsförlust.
Med tre omgångar kvar är IFK Norrköping på femte plats i tabellen medan Rosengård är på tolfte plats.
Söndag 2 november möter IFK Norrköping Hammarby borta 15.00 och Rosengård möter Alingsås IF hemma 16.00.
IFK Norrköping–Rosengård 1–0 (1–0)
Damallsvenskan, Platinumcars Arena
Mål: 1–0 (8) Jessica Wik.
Varningar, IFK Norrköping: Carrie Jones, Deborah-Anne De la Harpe.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
IFK Norrköping: 5-0-0
Rosengård: 0-0-5
Nästa match:
IFK Norrköping: Hammarby, borta, 2 november
Rosengård: Alingsås IF FF, hemma, 2 november
