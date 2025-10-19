Svårstoppade IFK Norrköping fortsätter vinna – 1–0 mot Rosengård

Seger för IFK Norrköping med 1–0 mot Rosengård

IFK Norrköpings nionde seger på de senaste tio matcherna

Jessica Wik avgjorde för IFK Norrköping

Det blev 1–0 (1–0) hemma mot Rosengård på söndagen och därmed också den sjätte raka segern i Damallsvenskan för IFK Norrköping. Det innebär också att Rosengård åkte på nionde raka förlusten.

Jessica Wik blev matchhjälte efter åtta minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

IFK Norrköping har nu sex matcher i rad utan insläppt mål.

IFK Norrköping–Rosengård – mål för mål

Det här var IFK Norrköpings femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds tolfte uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är IFK Norrköping på femte plats i tabellen medan Rosengård är på tolfte plats.

Söndag 2 november möter IFK Norrköping Hammarby borta 15.00 och Rosengård möter Alingsås IF hemma 16.00.

IFK Norrköping–Rosengård 1–0 (1–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (8) Jessica Wik.

Varningar, IFK Norrköping: Carrie Jones, Deborah-Anne De la Harpe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 5-0-0

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

IFK Norrköping: Hammarby, borta, 2 november

Rosengård: Alingsås IF FF, hemma, 2 november