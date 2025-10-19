Prenumerera

Logga in

Svårstoppade IFK Norrköping fortsätter vinna – 1–0 mot Rosengård

Author image
FotbollDirekt
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

  • Seger för IFK Norrköping med 1–0 mot Rosengård

  • IFK Norrköpings nionde seger på de senaste tio matcherna

  • Jessica Wik avgjorde för IFK Norrköping

Det blev 1–0 (1–0) hemma mot Rosengård på söndagen och därmed också den sjätte raka segern i Damallsvenskan för IFK Norrköping. Det innebär också att Rosengård åkte på nionde raka förlusten.

Jessica Wik blev matchhjälte efter åtta minuter med sitt avgörande 1–0-mål.

IFK Norrköping har nu sex matcher i rad utan insläppt mål.

IFK Norrköping–Rosengård – mål för mål

Det här var IFK Norrköpings femte uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Rosengårds tolfte uddamålsförlust.

Med tre omgångar kvar är IFK Norrköping på femte plats i tabellen medan Rosengård är på tolfte plats.

Söndag 2 november möter IFK Norrköping Hammarby borta 15.00 och Rosengård möter Alingsås IF hemma 16.00.

IFK Norrköping–Rosengård 1–0 (1–0)

Damallsvenskan, Platinumcars Arena

Mål: 1–0 (8) Jessica Wik.

Varningar, IFK Norrköping: Carrie Jones, Deborah-Anne De la Harpe.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

IFK Norrköping: 5-0-0

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

IFK Norrköping: Hammarby, borta, 2 november

Rosengård: Alingsås IF FF, hemma, 2 november

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt