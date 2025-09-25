Örgryte toppar tabellen efter seger mot Trelleborg

Örgryte vann med 2–0 mot Trelleborg

Örgrytes femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Christoffersson matchvinnare för Örgryte

Örgryte är ny serieledare i Superettan efter bortaseger med 2–0 (0–0) mot Trelleborg. Örgryte leder serien två poäng före Kalmar. Trelleborg ligger på 14:e plats i tabellen.

Örgryte har nu fyra raka segrar. Trelleborg har fyra förluster i rad.

Landskrona nästa för Örgryte

Det dröjde innan första målet kom. Först med sju minuter kvar att spela kom 1–0 till Örgryte, genom Noah Christoffersson.

0–2-målet kom i slutminuterna, med två minuter kvar att spela, när Tobias Sana slog till och gjorde mål på pass av Daniel Paulson. Det fastställde slutresultatet till 0–2.

Säsongens första möte lagen emellan vann Örgryte IS Fotboll med 2–0.

Trelleborg tar sig an Helsingborg i nästa match borta måndag 29 september 19.00. Örgryte möter Landskrona hemma tisdag 30 september 19.00.

Trelleborg–Örgryte 0–2 (0–0)

Superettan, Vångavallen

Mål: 0–1 (83) Noah Christoffersson, 0–2 (88) Tobias Sana (Daniel Paulson).

Varningar, Trelleborg: Zean Peetz Dalügge. Örgryte: Anton Andreasson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Trelleborg: 1-0-4

Örgryte: 4-1-0

Nästa match:

Trelleborg: Helsingborgs IF, borta, 29 september

Örgryte: Landskrona BoIS, hemma, 30 september