Svårstoppade VfB Stuttgart fortsätter vinna – 2–1 mot svaga Mainz

VfB Stuttgart vann med 2–1 mot Mainz

VfB Stuttgarts sjätte seger på de senaste sju matcherna

Deniz Undav avgjorde för VfB Stuttgart

VfB Stuttgart vann med 2–1 (1–1) hemma mot Mainz på söndagen och tog därmed lagets femte raka seger i Bundesliga. Det innebär också att Mainz åkte på fjärde förlusten i rad.

Segermålet för VfB Stuttgart stod Deniz Undav för efter 79 minuter.

VfB Stuttgart–Mainz – mål för mål

Nadiem Amiri gjorde 1–0 till Mainz i minut 41 på straff.

Chris Fuhrich stod för utjämningen till 1–1 med sitt mål på stopptid i första halvleken. Deniz Undav gjorde det matchavgörande målet framspelad av Alexander Nubel med knappa kvarten kvar. Därmed hade laget vänt matchen.

Det här var VfB Stuttgarts fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Mainz fjärde uddamålsförlust.

I tabellen innebär det här att VfB Stuttgart nu ligger på tredje plats. Mainz är på 16:e plats. Ett fint lyft i tabellen för VfB Stuttgart som så sent som den 27 september låg på nionde plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 7 mars på Opel Arena.

Nästa motstånd för VfB Stuttgart är Red Bull Leipzig. Mainz tar sig an Werder Bremen hemma. Båda matcherna spelas lördag 1 november 15.30.

VfB Stuttgart–Mainz 2–1 (1–1)

Bundesliga, Mercedes Benz Arena

Mål: 0–1 (41) Nadiem Amiri, 1–1 (45) Chris Fuhrich, 2–1 (79) Deniz Undav (Alexander Nubel).

Varningar, VfB Stuttgart: Pascal Stenzel, Finn Jeltsch, Lorenz Assignon. Mainz: Dominik Kohr, Phillipp Mwene.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

VfB Stuttgart: 5-0-0

Mainz: 1-0-4

Nästa match:

VfB Stuttgart: RB Leipzig, borta, 1 november

Mainz: Werder Bremen, hemma, 1 november