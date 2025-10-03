Svea Dahlquist gjorde avgörande målet för Skellefteå mot Bergnäset

Seger för Skellefteå med 1–0 mot Bergnäset

Sjunde förlusten i följd för Bergnäset

Skellefteås åttonde seger för säsongen

Skellefteå vann med 1–0 på bortaplan mot Bergnäset i division 1 norra dam.

– Skellefteå gör slumpmässigt 0–1 på hörna efter 1. 40 i matchen och är initialt farliga när de får komma med fart. Vi fick tidigt stopp på detta sen tar vår tjejer över mer och mer – kvittering hänger i luften, men bollen går inte in. Rättvist resultat hade varit minst delad poäng. Både anfalls – och försvarsmässigt ett stort fall framåt förr oss och det tar vi med oss och bygger vidare på inför nästa hemmamatch mot IFK Lidingö, kommenterade Bergnäsets tränare Per-Anders Blind.

Skellefteås tränare Björn Israelsson om matchen:

– Tar ledningen i första minuten på hörna där Svea Dahlqvist var sist på bollen. Sen är det jämnt spel med övertag för oss. Sen är vi bäst sista tio minuter där vi spelar av matchen på ett riktigt bra sätt.

Brage nästa för Skellefteå

Bergnäset har fem förluster och 1–22 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Skellefteå har två vinster och tre förluster och 5–10 i målskillnad. Det här var Bergnäsets fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även Skellefteås fjärde uddamålsseger.

Med två omgångar kvar är Bergnäset sist i serien medan Skellefteå är på elfte plats.

I nästa match möter Bergnäset IFK Lidingö hemma på söndag 12 oktober 13.00. Skellefteå möter Brage lördag 11 oktober 13.00 hemma.