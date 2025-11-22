Sviten håller i sig – Cagliari kryssade mot Genoa

Cagliari och Genoa kryssade

Aaron Martin kvitterade i 83:e minuten

Cagliari nu 14:e, Genoa på 18:e plats

Matchen blev den åttonde raka utan seger för Cagliari när laget mötte Genoa i Serie A. Slutresultatet blev 3–3 (2–2).

Cagliari–Genoa – mål för mål

Genoa fick en bra start på matchen när Vitinha gjorde målet framspelad av Lorenzo Colombo redan i 18:e minuten.

Cagliari kvitterade till 1–1 i 33:e minuten genom Gennaro Borrelli på passning från Sebastiano Esposito.

Genoa tog ledningen strax före halvtidsvilan genom Leo Ostigard efter förarbete av Morten Thorsby.

Cagliari kvitterade till 2–2 strax före paus genom Sebastiano Esposito med assist av Marco Palestra.

Gennaro Borrelli fick utdelning återigen med en halvtimme kvar att spela och gav Cagliari ledningen.

Med sju minuter kvar att spela kvitterade Genoa genom Aaron Martin. 3–3-målet blev matchens sista.

Det här var Cagliaris femte oavgjorda match den här säsongen.

Det här betyder att Cagliari ligger kvar på 14:e plats i tabellen och Genoa på 18:e plats.

Den 12 januari tar lagen sig an varandra igen.

Lördag 29 november spelar Cagliari borta mot Juventus 18.00 och Genoa mot Verona hemma 15.00.

Cagliari–Genoa 3–3 (2–2)

Serie A

Mål: 0–1 (18) Vitinha (Lorenzo Colombo), 1–1 (33) Gennaro Borrelli (Sebastiano Esposito), 1–2 (41) Leo Ostigard (Morten Thorsby), 2–2 (43) Sebastiano Esposito (Marco Palestra), 3–2 (60) Gennaro Borrelli, 3–3 (83) Aaron Martin.

Varningar, Cagliari: Matteo Prati, Yerry Mina, Sebastiano Luperto, Alessandro Deiola. Genoa: Brooke Norton Cuffy, Albert Gronbaek.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Cagliari: 0-3-2

Genoa: 1-2-2

Nästa match:

Cagliari: Juventus, borta, 29 november

Genoa: Verona, hemma, 29 november