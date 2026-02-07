Sviten håller i sig – Heidenheim förlorade mot Hamburg

Hamburg vann med 2–0 mot Heidenheim

Ransford Koenigsdoerffer avgjorde för Hamburg

Tredje raka förlusten för Heidenheim

Det var ett tag sedan Heidenheim senast vann en match i Bundesliga. Det gick inte vägen på hemmaplan mot Hamburg heller. 0–2 (0–1) slutade matchen på Voith-Arena på lördagen, åttonde segerlösa matchen Heidenheim.

Det här var sjätte gången den här säsongen som Hamburg höll nollan.

Heidenheim–Hamburg – mål för mål

Ransford Koenigsdoerffer gjorde 1–0 till Hamburg på tilläggstid i första halvlek.

Rayan Philippe ökade Hamburgs ledning assisterad av Fabio Vieira med knappa kvarten kvar. 0–2-målet blev matchens sista.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Hamburger SV vunnit.

Nästa motstånd för Heidenheim är Augsburg. Lagen möts söndag 15 februari 15.30 på WWK Arena.

Heidenheim–Hamburg 0–2 (0–1)

Bundesliga, Voith-Arena

Mål: 0–1 (45) Ransford Koenigsdoerffer, 0–2 (78) Rayan Philippe (Fabio Vieira).

Varningar, Hamburg: Daniel Elfadli, William Mikelbrencis.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Heidenheim: 0-1-4

Hamburg: 1-3-1

Nästa match:

Heidenheim: Augsburg, borta, 15 februari 15.30