Sviten håller i sig – Köln kryssade mot Eintracht Frankfurt

Oavgjort mellan Eintracht Frankfurt och Köln

Matchen på Deutsche Bank Park blev den åttonde i rad utan seger för Köln när laget mötte Eintracht Frankfurt i Bundesliga. Slutresultatet blev 2–2 (0–0).

Eintracht Frankfurt–Köln – mål för mål

Efter en mållös första halvlek gjorde Jonathan Burkardt 1–0 till Eintracht Frankfurt i den 66:e minuten framspelad av Fares Chaibi. I 69:e minuten slog Arnaud Kalimuendo-Muinga till på pass av Ayoube Amaimouni-Echghouyab och gjorde 2–0. Bara en minut senare var det Jakub Kaminski som såg till att Köln reducerade till 2–1. Alessio Castro-Montes såg med sju minuter kvar att spela till att Köln kvitterade efter förarbete av Marius Buelter. Det fastställde slutresultatet till 2–2.

Säsongens första möte lagen emellan vann Eintr Frankfurt med 4–3.

Nästa motstånd för Köln är Werder Bremen. Lagen möts söndag 12 april 15.30 på RheinEnergieSTADION.

Eintracht Frankfurt–Köln 2–2 (0–0)

Bundesliga, Deutsche Bank Park

Mål: 1–0 (66) Jonathan Burkardt (Fares Chaibi), 2–0 (69) Arnaud Kalimuendo-Muinga (Ayoube Amaimouni-Echghouyab), 2–1 (70) Jakub Kaminski, 2–2 (83) Alessio Castro-Montes (Marius Buelter).

Varningar, Eintracht Frankfurt: Ansgar Knauff. Köln: Jakub Kaminski, Gian-Luca Waldschmidt.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Eintracht Frankfurt: 2-2-1

Köln: 0-3-2

