Sviten håller i sig – Norwich City förlorade mot Swansea City

Swansea City vann med 2–1 mot Norwich City

Swansea City avgjorde i 69:e minuten.

Zan Vipotnik med två mål för Swansea City

Det räcker inte hela vägen till seger för Norwich City. Det står klart efter 1–2 (1–1) borta mot Swansea City. Det var Norwich Citys åttonde segerlösa matchen i Championship.

Segermålet för Swansea City stod Zan Vipotnik för efter 69 minuter.

Swansea City–Norwich City – mål för mål

Zan Vipotnik slog till redan i sjätte minuten och gav Swansea City ledningen.

Norwich City kvitterade till 1–1 strax före paus genom Jovon Makama på pass av Josh Sargent. I 69:e minuten slog Zan Vipotnik till återigen och gav Swansea City ledningen.

Swansea City har två segrar, en oavgjord och två förluster och 5–6 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Norwich City har fem förluster och 2–8 i målskillnad. Det här var Swansea Citys tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Norwich Citys sjunde uddamålsförlust.

Det här betyder att Swansea City nu ligger på 13:e plats i tabellen och Norwich City är på 23:e plats.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 25 april.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 1 november. Då möter Swansea City Charlton på The Valley 16.00. Norwich City tar sig an Hull hemma 13.30.

Swansea City–Norwich City 2–1 (1–1)

Championship

Mål: 1–0 (6) Zan Vipotnik, 1–1 (42) Jovon Makama (Josh Sargent), 2–1 (69) Zan Vipotnik.

Varningar, Swansea City: Cameron Burgess, Liam Cullen, Marko Stamenic. Norwich City: Pelle Mattsson.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

Swansea City: 2-1-2

Norwich City: 0-0-5

Nästa match:

Swansea City: Charlton Athletic, borta, 1 november

Norwich City: Hull City AFC, hemma, 1 november