Sviten håller i sig – Rosengård förlorade mot BK Häcken

  • Seger för BK Häcken med 3–0 mot Rosengård

  • BK Häckens åttonde seger på de senaste tio matcherna

  • Felicia Schröder avgjorde för BK Häcken

Matchen på Bravida Arena på söndagen blev den åttonde raka utan seger för Rosengård när laget mötte BK Häcken i Damallsvenskan. Slutresultatet blev 3–0 (0–0).

Segern var BK Häckens åttonde på de senaste tio matcherna.

BK Häcken–Rosengård – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Felicia Schröder gav BK Häcken ledningen.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 72:a minuten.

BK Häcken gjorde också 3–0 genom Matilda Nildén i 80:e minuten.

Resultatet innebär att BK Häcken ligger kvar på tredje plats och Rosengård på elfte plats i tabellen.

I nästa match möter BK Häcken AIK borta på lördag 27 september 13.00. Rosengård möter Brommapojkarna söndag 28 september 13.00 hemma.

BK Häcken–Rosengård 3–0 (0–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (68) Felicia Schröder, 2–0 (72) Självmål, 3–0 (80) Matilda Nildén.

Varningar, BK Häcken: Felicia Schröder.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 3-1-1

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

BK Häcken: AIK, borta, 27 september

Rosengård: IF Brommapojkarna, hemma, 28 september

