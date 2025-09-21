Sviten håller i sig – Rosengård förlorade mot BK Häcken

Seger för BK Häcken med 3–0 mot Rosengård

BK Häckens åttonde seger på de senaste tio matcherna

Felicia Schröder avgjorde för BK Häcken

Matchen på Bravida Arena på söndagen blev den åttonde raka utan seger för Rosengård när laget mötte BK Häcken i Damallsvenskan. Slutresultatet blev 3–0 (0–0).

Segern var BK Häckens åttonde på de senaste tio matcherna.

BK Häcken–Rosengård – mål för mål

Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Felicia Schröder gav BK Häcken ledningen.

Laget ökade ledningen till 2–0 i 72:a minuten.

BK Häcken gjorde också 3–0 genom Matilda Nildén i 80:e minuten.

Resultatet innebär att BK Häcken ligger kvar på tredje plats och Rosengård på elfte plats i tabellen.

I nästa match möter BK Häcken AIK borta på lördag 27 september 13.00. Rosengård möter Brommapojkarna söndag 28 september 13.00 hemma.

BK Häcken–Rosengård 3–0 (0–0)

Damallsvenskan, Bravida Arena

Mål: 1–0 (68) Felicia Schröder, 2–0 (72) Självmål, 3–0 (80) Matilda Nildén.

Varningar, BK Häcken: Felicia Schröder.

Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):

BK Häcken: 3-1-1

Rosengård: 0-0-5

Nästa match:

BK Häcken: AIK, borta, 27 september

Rosengård: IF Brommapojkarna, hemma, 28 september