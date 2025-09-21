Sviten håller i sig – Rosengård förlorade mot BK Häcken
Följ Fotbolldirekt på
Google news
- Seger för BK Häcken med 3–0 mot Rosengård
- BK Häckens åttonde seger på de senaste tio matcherna
- Felicia Schröder avgjorde för BK Häcken
Matchen på Bravida Arena på söndagen blev den åttonde raka utan seger för Rosengård när laget mötte BK Häcken i Damallsvenskan. Slutresultatet blev 3–0 (0–0).
Segern var BK Häckens åttonde på de senaste tio matcherna.
BK Häcken–Rosengård – mål för mål
Första halvlek blev mållös och det dröjde till den 68:e minuten innan Felicia Schröder gav BK Häcken ledningen.
Laget ökade ledningen till 2–0 i 72:a minuten.
BK Häcken gjorde också 3–0 genom Matilda Nildén i 80:e minuten.
Resultatet innebär att BK Häcken ligger kvar på tredje plats och Rosengård på elfte plats i tabellen.
I nästa match möter BK Häcken AIK borta på lördag 27 september 13.00. Rosengård möter Brommapojkarna söndag 28 september 13.00 hemma.
BK Häcken–Rosengård 3–0 (0–0)
Damallsvenskan, Bravida Arena
Mål: 1–0 (68) Felicia Schröder, 2–0 (72) Självmål, 3–0 (80) Matilda Nildén.
Varningar, BK Häcken: Felicia Schröder.
Form senaste fem matcherna (segrar-oavgjorda-förluster):
BK Häcken: 3-1-1
Rosengård: 0-0-5
Nästa match:
BK Häcken: AIK, borta, 27 september
Rosengård: IF Brommapojkarna, hemma, 28 september
Den här artikeln handlar om: